زيدان يرفض طلب بيريز برحيل أحد نجوم ريال مدريد

2020/07/25 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تمسك الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، باستمرار لاعب خط الوسط، إيسكو، خلال منافسات الموسم المقبل، وعدم السماح برحيله إلى أي فريق آخر.وأكدت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، اليوم السبت، أن زيدان رفض طلب فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، بشأن رحيل إيسكو، خاصة أنه يعتمد عليه بشكل كبير في المواجهات الحاسمة.[…]

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