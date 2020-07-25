الهند تسجل نحو 49 ألف إصابة و757 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/25 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة الهندية الاتحادية، اليوم السبت، عن تسجيل نحو 49 ألف إصابة و757 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 48916 حالة، مقابل 49310 في إحصائية أمس الجمعة، لتصل إلى مستوى 1336861.وكشفت الإحصائية الجديدة أن […]

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