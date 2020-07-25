2020/07/25 | 19:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن الحكومة قطعت شوطا كبيراً فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات، وسيتم الإعلان عن أسماء الشهداء قريبا، ليحظوا بحقوقهم.

واكد الكاظمي خلال لقائه عائلة الصحفي توفيق التميمي، الذي اختطف من قبل مسلحين في شهر آذار الماضي، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمتابعة قضية اختطاف الصحفي توفيق التميمي، وإنهاء معاناته، وهي جادة أيضا بمتابعة ملف جميع المختطفين وحسم هذا الملف، إذ باتت هذه الجرائم تعكّر صفو الأمن والاستقرار، وتؤثر في المكاسب التي تحققها القوات الأمنية في ملاحقتها للإرهاب وبسط الأمن في عموم العراق، مبينا أن الحكومة لن تدّخر جهداً في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم الى العدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة قطعت شوطا كبيراً فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة قطعت شوطا كبيراً فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).