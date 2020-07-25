2020/07/25 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، عن تفاصيل الاصابات بكورونا في جانب الكرخ وعددها 677 اصابة، فيما اشارت الى ان منطقة الغزالية هي الاعلى بعدد الاصابات.أبو دشير -——- ٦ أبو غريب ——— ٢١ الاسكان ———- ١٣ الاعلام ———- ٥ البياع ———— ١١ التاجي ———- ٨ الحارثية ——— ١ الحرية ———- ٤٤ الخطيب ——— ٣ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 677 بـ كورونا اليوم في الكرخ وكالة تقدم الاخبارية.

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