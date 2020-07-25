النزاهة النيابية:نصف الطبقة السياسية ستنقرض بتطبيق قانون العقوبات

2020/07/25 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، ان اكثر من نصف الطبقة السياسية بالعراق ستختفي في حال طبق قانون العقوبات العراقي وفعلت مشاريع قوانين معطلة بالمجلس.وقال عضو لجنة النزاهة النائب جواد حمدان لـ/المعلومة/ ان “هناك مشاريع قوانين عطلتها الكتل السياسية في مجلس النواب تخص تعديلات في قوانين العقوبات لاتخدم مصالحها”.واضاف ان “المرحلة المقبلة تتطلب […]

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