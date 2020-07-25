الهجرة تتهم المحافظات المحررة بعدم الاستفادة من أموال الوزارة

2020/07/25 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى اتهمت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق، اليوم السبت ، محافظي المحافظات المحررة بعدم الاستفادة من الأموال التي قدمتها الوزارة لإعادة إعمارها.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارتها إلى مخيمي الخازر وحسن شام.فائق اوضحت أن الهدف من زيارتها لمخيمات النازحين، هو الوقوف على الكثير من المعوقات الموجودة في المخيمات والاطلاع على التحديات التي يعانون منها من أجل عودتهم إلى مناطق سكناهم.وحول الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا في المخيمات، بينت أن هناك تنسيقاً مع القطاع المدني ووزارة الصحة ، كما أن هناك تعفيراً دورياً للمخيمات، إلى جانب إجراء فحوصات مستمرة داخلها.وبشأن ملف إعادة النازحين إلى مناطقهم وإعادة إعمارها، قالت وزيرة الهجرة والمهجرين إن الوزارة كانت قد خصصت مبلغاً مالياً تم توزيعه على المحافظات الخمس المحررة، لدعم واستقرار المناطق، لكنها اتهمت المحافظين بـ"التقصير"، على اعتبار أن الوزارة سلمت المبالغ من الموازنة لهم، لذلك كان من المفترض أن يتابعوا هذا الملف ويتم تعمير مناطقهم بأسرع وقت، حسب قولها.ووفقاً للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مازال هناك نحو ثلاثمائة ألف نازح داخلياً في مواقع مخيمات رسمية، وأكثر من مائة وخمسين ألف نازح في مخيمات عشوائية ومدن في أنحاء البلاد.

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