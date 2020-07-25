دراسة تكشف حجم تأثير فيروس كورونا على “الضجيج الزلزالي”

2020/07/25 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة حديثة عن حجم تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على ما يعرف بالضجيج الزلزالي للأرض.وقال موقع “يورو ينوز” إن الاهتزازات الأرضية الناتجة عن حركة المرور والأعمال الصناعية انخفضت إلى النصف عالمياً، أثناء الإغلاق المرتبط بتفشي فيروس كورونا.وأوضح الموقع أن التباعد الاجتماعي، ووجود عدد أقل من السيارات على الطرق، وتراجع السياحة والسفر، […]

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