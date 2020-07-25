2020/07/25 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني – حذرت هيئة الطيران الدولي شركات الطيران، من خلل محتمل في محركات طائرات “بوينغ 737″، قد يتسبب بتوقف المحرك أثناء الطيران.وتكررت حالات توقف محركات الطيران لطائرات “بوينغ 737” عن العمل مؤخرا، خلال رحلات طيران، الأمر الذي دفع هيئة الطيران الدولي لتوجيه تحذير رسمي لتفقد المحركات جيدا قبل الإقلاع.ووفقا لتقرير موقع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من “خلل كارثي” للطائرات بسبب التوقف الطويل المركز الخبري الوطني.

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