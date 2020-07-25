اعتقال متجاوز نبش موقع اثري في كربلاء

2020/07/25 | 19:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف مفتش آثار وتراث كربلاء احمد حسن جابر، اليوم السبت، عن رفع التجاوزات الزراعية الحاصلة في المواقع الاثرية شمالي المحافظة ، واعتقال متجاوز نبش موقع أثري من قبل الأمن الوطني .وقال جابر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “ملاكات المفتشية قامت بجولات ميدانية للاطلاع […]

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