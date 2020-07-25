الدولار يتراجع امام الدينار العراقي

2020/07/25 | 19:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادانخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، السبت.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.600 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 124.000 دينار لكل 100 دولار.سعر شراء الدولار = 123.000 دينار لكل 100 دولار.

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