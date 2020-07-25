عالية نصيف تسخر من ادعاءات الإعلام الكويتي: مَن الذي يبتز مَن؟

2020/07/25 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سخرت النائبة عالية نصيف من ادعاءات الإعلام الكويتي بأن العراق يبتز الكويت للحصول على مساعدات مالية، مبينة أن الكويت تبتز الشعب العراقي منذ ثلاثين سنة رغم أنه لاذنب له في الاجتياح الصدامي.وقالت نصيف اليوم :” إن صحيفة (القبس) التي تعبر عن رأي الحكومة الكويتية نشرت موضوعاً على صفحتها الأولى بعنوان (ابتزاز عراقي للكويت) ادعت […]

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