في قبضة كورونا.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بالعراق

2020/07/25 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 72 حالة وفاة و2863 اصابة جديدة بكورونا....

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