كربلاء تبحث مع وزارة البلديات اربعة مشاريع ماء اثنين منها متوقفة منذ سنوات

2020/07/25 | 19:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..بحثت مديرية ماء وحكومات محلية لأقضية ونواحي كربلاء ، مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات أربعة مشاريع ماء ، أثنين منها متوقفة منذ عدة سنوات .وقال مدير ماء كربلاء محمد فاضل النصراوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم السبت ، إن “المديرية و قائم قائمي […]

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