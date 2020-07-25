الفساد يبلغ ذروته بمشروع ملعب النجف.. “المعلومة” تكشف التفاصيل

2020/07/25 | 19:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أفاد مصدر مطلع، السبت، بأن الفساد في مشروع ملعب النجف الاولمبي، بلغ ذروته بسبب الشركة المنفذة للعمل.وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “الملعب فيه عمليات فساد كبيرة اخرها كان الانارة التجميلية، حيث تم اضافة مليارين بينما هي لا تكلف اكثر من 250 مليون”.واوضح ان “الشركة المنفذة للمشروع وفور علمها بزيارة وزير الشباب […]

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