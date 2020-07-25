الصحة العراقية تكشف عن تطور يهم المواطنين بمواجهة كورونا وتحدد شرطين للخلاص من الوباء كلياً

2020/07/25 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة الصحة العراقية عن تطور مهم في مواجهة جائحة كورونا فيما حددت شرطين للخلاص من الوباء ...





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