انخفاض العمليات الإرهابية في تموز بنسبة 50% في ديالى

2020/07/25 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت، 25 تموز، 2020، العمليا...





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