انخفاض العمليات الإرهابية في تموز بنسبة 50% في ديالى


انخفاض العمليات الإرهابية في تموز بنسبة 50% في ديالى
2020/07/25 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- ديالى

 أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت، 25 تموز، 2020،  العمليا...

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