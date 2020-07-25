"ماء النجف" توضح أسباب شح المياه في المحافظة

2020/07/25 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجفأصدرت مديرية ماء النجف،اليوم السبت، توضيحاً بشأن شح المياه في بعض مناطق المحافظة، عازية ذلك إلى سببين.وقال إعلام المديرية في بيان مخاطباً الأهالي في مدينتي الكوفة والنجف: "نود إعلامكم بحدوث قطع للكهرباء في مشروع ماء الكوفة، ويعمل المشروع حالياً بأقل من الطاقة القصوى على المولدات الكهربائية".وأضاف البيان أن ذلك "قد يؤثر على مستوى الخدمة في بعض المناطق في مدينة الكوفة"، موضحاً أن "سبب تأثر بعض الأحياء في مدينة النجف بشح الماء هو نتيجة حصول إطفاء للكهرباء ولمرتين ظهر هذا اليوم لمشروع ماء النجف المركزي".

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