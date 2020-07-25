 تعافي 9 ملايين شخص من كورونا في العالم!

2020/07/25 | 19:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في العالم بلغ 9 ملايين وأكثر من 43 ألف حالة.وكشفت عن انخفاض عدد الإصابات اليومية من الرقم القياسي 282,8 ألف الخميس إلى 225,3 ألف، حتى امس الجمعة.واشار إلى ان حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغت أكثر من 15 مليونا […]

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