2020/07/25 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أجرى سلاح الجو التركي تدريبات في أجواء منطقة شرق المتوسط، على خلفية زيادة التوترات بين أنقرة وجيرانها الإقليميين.وأعلنت وزارة الدفاع التركية في تغريدة نشرتها اليوم السبت عبر حسابها في “تويتر” أن قيادة القوات الجوية أجرت الخميس 23 يوليو “مهاما تدريبية في شرق المتوسط”، مرفقة بصور ومقاطع فيديو حول التدريبات.ويأتي ذلك في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلات تركية في البحر المتوسط على وقع التوتر مع مصر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلات تركية في البحر المتوسط على وقع التوتر مع مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).