التربية النيابية: عودة الطلبة إلى مقاعدهم بالعام الدراسي المقبل مرهونة بأمرين

2020/07/25 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد أكد عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، السبت (25 تموز 2020)، أن عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية في العام المقبل مرهون بالموقف الوبائي وقرارات خلية الأزمة الحكومية.



وقال المكصوصي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التربية النيابية عقدت العديد من الاجتماعات مع وزير التربية وخلية الأزمة البرلمانية وتم بحث العديد من القضايا التي تخص الطلبة ومنها عودة الدوام في الموسم الدراسي المقبل". واضاف ان "عودة العام الدراسي المقبل مرهون بالموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا، والحديث عنه سابق لاوانه على اعتبار أن القرارات التي تتخذ في الوقت الحالي ستكون قابلة للتغيير خلال الفترة المقبلة حسب خطورة كورونا". وبين المكصوصي أن "هناك العديد من المقترحات قدمت منها التوجه نحو اعتماد التعليم الالكتروني بدلا من عودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية في البنية التي ستكون مكتظة وسريعة العدوى، وكذلك تقليص ساعات الدوام وحذف عدد من المواد الدراسية لكنها لا تزال قيد الدراسة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 72 حالة وفاة و2863 اصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة اصابات بالفيروس منذ دخول الوباء بعد 2842 اصابة سجلت في 10 تموز الجاري، ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم، يكون مجموع الشفاء: 73317 (نسبة الشفاء 68.2 %)، مجموع الأصابات: 107573، الراقدين الكلي: 29972، الراقدين في العناية المركزة: 449، مجموع الوفيات: 4284.

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