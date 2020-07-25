البطالة في العراق دفعت أكثر من 10 محافظات إلى التظاهر

2020/07/25 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتظاهرون إصرارهم على مواصلة التظاهر وعدم ترك خيم الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم التي تعتبر حقا مشروعا في بقية دول العالم.

وكانت البطالة وتردي الخدمات من أبرز الملفات التي دفعت أكثر من عشر محافظات الى تظاهرات غاضبة أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، فيما تعهد رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في أول كلمة له بتحقيق مطالب المتظاهرين ومحاسبة القتلة، ومنع إطلاق النار عليهم.

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