محافظ البصرة يوجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بانهيار مبنى قيد الإنشاء بالمحافظة

2020/07/25 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، بتشكيل لجنة تحقيقيّة عاجلة، للتحقيق بحادثةِ انهيار مرفق رياضيّ قيد الإنشاء.

وذكر المركز الاعلامي بالمحافظة في بيان، ان العيداني أوعز بتشكيل لجنة مؤلفةمن معاونهِ الحقوقيّ حسن النجار، والدائرة القانونيّة في الديوان، والأدلة الجنائيّة، وعدد من المهندسين المتخصصين في المحافظة، للتحقيق بالحادث الذي أدى الى وفاة وإصابة عدد من العمال، مبينا ان الحادث كان نتيجة أخطاء هندسية آلت إلى انهيار المبنى.

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