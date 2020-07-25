كربلاء تطلق خطة شاملة لفرض الأمن والقانون

2020/07/25 | 20:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلنت الاجهزه الامنيه في محافظة كربلاء، اليوم السبت، تشكيل مفارز أمنية وسيطرات مؤقته، لبسط الأمن والقانون ومحاسبة المخالفين وملاحقة المطلوبين للعدالة.وقال إعلام شرطة كربلاء في بيانان "الاجهزة الامنية في كربلاء بقيادة قائد عمليات كربلاء، وقائد شرطة كربلاء، ومدير مرور كربلاء، باشرت بتشكيل مفارز أمنية وسيطرات مؤقتة الهدف منها بسط الأمن والقانون ومحاسبة المخالفين وملاحقة المطلوبين للعدالة كل حسب الجهة التي ينتمي إليها".ونوه البيان الى أن "أصحاب المركبات والدراجات التي لاتحمل لوحات سيتم حجزها وفق القانون لحين ترقيمها".وأضاف" أما أصحاب الدراجات المخالفة غير المسجلة ويقودها اكثر من شخص سيتم حجزها وفرض غرامه قدرها ١٠٠ ألف دينار وفق البيان رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠".ودعا البيان إلى الالتزام بالوقاية الصحية وقرارات خلية الازمة لأنقاذ حياة المواطنين من وباء فيروس كورونا.

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