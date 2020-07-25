مجلس البصرة يصدر توضيحا بشأن انهيار

2020/07/25 | 20:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدر مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، توضيحا بشأن انهيار مبنى رياضي "قيد الإنشاء" التابع لمديرية الشباب والرياضة في المحافظةوقال في تصريح لـ"كلكامش برس"، انه "بخصوص ماتم تداوله اليوم عن انهيار مبنى قيد الانشاء في واجهة مديرية شباب ورياضة البصرة، نود ان نوضح ان هذا المبنى قد احيل للاستثمار من قبل مديرية شباب ورياضة البصرة التابعة لمحافظة البصرة".واشار انه "لا علاقة لوزارة الشباب والرياضة بهذا المشروع".

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