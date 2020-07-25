نزوح كورونا يقفز بمبيعات المنازل الأميركية

2020/07/25 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة التي تسع أسرة واحدة بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران، إذ يفوق أداء سوق الإسكان نظيره بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقا في ظل انخفاض قياسي لأسعار الفائدة ونزوح من المراكز الحضرية إلى المناطق الأقل كثافة بسبب جائحة كوفيد-19.وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 13.8% إلى […]

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