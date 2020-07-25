العراق يأخذ مكان السعودية كأكبر مورد للنفط إلى الهند

2020/07/25 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت بيانات من مصادر بقطاع النفط أن واردات الهند من الخام انخفضت في يونيو حزيران، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2011، إذ حدت شركات التكرير من المشتريات بسبب أعمال صيانة دورية وضعف الطلب على الوقود.وكشفت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، تلقت 3.2 مليون برميل يوميا […]

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