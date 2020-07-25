2020/07/25 | 20:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني ومصرع ثلاثة مدنيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني ومصرع ثلاثة مدنيين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني ومصرع ثلاثة مدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).