2020/07/25 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، جان كاستيكس، خططا لتوسيع صلاحيات الشرطة لمكافحة جرائم المخدرات تشمل فرض غرامات فورية.وقال كاستيكس إن الإجراء الجديد يسمح للشرطة “بتطبيق عقوبة فورية” والمساعدة في مكافحة تجارة المخدرات.وأضاف أن السلطات الفرنسية ستبدأ، اعتبارا من سبتمبر المقبل، باستخدام “منحنى مرن للغرامات المتعلقة بمجال المخدرات”.وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن القواعد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا توسع صلاحيات شرطتها في مكافحة جرائم المخدرات وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا توسع صلاحيات شرطتها في مكافحة جرائم المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا توسع صلاحيات شرطتها في مكافحة جرائم المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).