وزير الصحة:العراق حقق طفرة نوعية بنسبة السفاء من فيروس كورونا

2020/07/25 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ان نسبة الشفاء من كورونا وصلت الى 68 % .وقال التميمي في تصريح صحفي ان فحوصات كورونا اليومية تجاوزت 18 الفاً ، واستطعنا خلال شهرين توفير جميع الادوية العالمية لمواجهة الفايروس .واضاف :" ان العراق حقق طفرة نوعية بنسبة الشفاء ، وقد خصصنا مختبرات لفحص الذين يرغبون بالسفر الى خارج العراق.

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