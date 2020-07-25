صحة النجف تعلن التوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا

2020/07/25 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت دائرة صحة النجف التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم السبت بفيروس كورونا وعددها 81 اصابة :-النجف / حي الجامعة 6 - النجف / قرية الغدير 5 - النجف / حي القادسية 4 - النجف / حي الحسين 1- النجف / حي الميلاد 2- النجف / حي السلام 3- النجف / حي النداء 2- النجف / الحولي 1- النجف / حي العسكري 1- النجف /حي الجزيرة 1- النجف / حي المكرمة 2- النجف / حي النصر 1- النجف / حي العروبة 1- النجف / حي الشهداء 2 - النجف / حي الغدير 3- النجف / حي الزهراء 1- النجف / حي المعلمين 2- النجف / حي الامير 1- النجف / حي السعد 1- النجف / الرضوية 1- النجف / الجديدة الثالثة 3- النجف / الجديدة الرابعة 1- النجف / حي الكرامة 1- النجف / حي الانصار 1- المشخاب 8- العباسية 3 - المناذرة 3 - الكوفة / حي ميسان 7- الكوفة / البراكية 4 - الكوفة / حي المقداد 2- الكوفة / السهلة 2- الكوفة / السراي 1- الكوفة / حي ميثم التمار 2- الكوفة / البو نعمان 1- الكوفة / الحرية 1 - من بين الاصابات اعلاه (5) اصابات من ملاكات دائرة صحة النجف الاشرف .- حالات الشفاء : 33- و بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات : 971مجموع حالات الشفاء : 412مجموع الوفيات : 12الراقدين : 547مجموع الاصابات بين المنتسبين : 86

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