2020/07/25 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : زوال موجة الحر التاريخية نهاية الأسبوع وثلاث محافظات تتجاوز نصف الغليان خبراء يجّددون إتهام واشنطن بالتحكّم في مناخ العراق وإفتعال الزلازل حول العالم بغداد – الزمان جدد خبراء الاتهامات الموجهة الى الولايات المتحدة الامريكية، بشأن استخدامها العلم في التحكم بمناخ الدول الاخرى وزيادة درجات الحرارة وافتعال الزلاز،ل فيما يشهد العراق […]

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