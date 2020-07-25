2020/07/25 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المغرب يمنع صلاة الأضحى في المساجد الرباط – الزمان قرر المغرب عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد كإجراء احترازي من عدوى فايروس كورونا.وقالت وزارة الأوقاف إنه تجوز إقامة صلاة عيد الأضحى في البيوت وأن الخطبة ليست شرطا لصحتها.وفرضت المملكة حالة طوارئ صحية منذ آذار الماضي، واتخذت إجراءات إغلاق صارمة وتدابير […]

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