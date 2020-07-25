2020/07/25 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخويل الجيش مسك جميع المعابر ومحاسبة التجاوزات من أي جهة كانت العمليات المشتركة: قوات عسكرية تفرض السيطرة الكاملة على 14 منفذاً برياً وبحرياً حدودياً بغداد – عبد اللطيف الموسوي اعلنت قيادة العمليات المشتركة سيطرة قوات الجيش بشكل كامل على 14 منفذا حدوديا، منها 10 برية و4 بحرية، مؤكدة تخصيص قوات عسكرية […]

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