2020/07/25 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/المركز الخبري الوطني- افاد مصدر طبي في دائرة صحة النجف ، اليوم السبت ، عن تعزيز كميات الاوكسجين الطبي في مؤسساتها الطبية لسد الحاجة بعد ارتفاع اعداد الاصابات بفايروس كورونا .هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..صحة النجف تعزز كميات الاوكسجين في مؤسساتها الطبية المركز الخبري الوطني.

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