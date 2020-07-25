صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ

2020/07/25 | 20:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مدير عام صحة بغداد الرصاف الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 392 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 120 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي الفعال.وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 392 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 120 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع النهروان 6 حالات• قطاع الاستقلال 12 حالة• قطاع الشعب 30 حالة• قطاع الصدر 5 حالات• قطاع البلديات الاول 8 حالات• قطاع البلديات الثاني 45 حالة• قطاع الاعظمية 14 حالة- 272 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 130 حالة ضمن محلات 556, 579, 517, 521, 557, 553, 530, 548, 515, 569, 529, 545, قطاعات 57, 78, 55, 26, 64• الشعب 20 حالة محلة 317, 357, 365, حي البساتين, حي اور, البنوك, حي سومر, حي المهدي , حي العقاري• الاعظمية 14 حالة محلة 314, 315, 312• الزعفرانية 22 حالة محلة 979, 954, 962, 977, الزراعي• الكرادة 4 حالات محلة 912, 901,• الطالبية حالة واحدة محلة 323• الامين 4 حالات محلة 741, 735, 751,• الكرخ الحرية حالة واحدة• الفضيلية حالة واحدة محلة 753• بغداد الجديدة 11 حالة محلة 702, 703, 721• الصليخ حالة واحدة محلة 326• جسر ديالى حالة واحدة• الكفاح حالتين محلة 129, 110• الكرخ الغزالية 3 حالات• المدائن حالة واحدة قرية سعيدة• النهروان 5 حالات الزراعي• حي الزهراء 3 حالات محلة 756, 759, 771• شارع فلسطين 5 حالات محلة 508, 503, 505• بسماية 6 حالات عمارة 110, 101• زيونة 7 حالات محلة 714, 718, 710,• سبع قصور حالة واحدة الزراعي• القاهرة 3 حالات محلة 324, 309,• القادسية حالة واحدة محلة 606• الغدير حالة واحدة محلة 706• الكرخ حي الجهاد حالة واحدة محلة 877• قرية الانتصار حالة واحدة• الكيلاني حالة واحدة محلة 143• الكرخ الدورة حالتين محلة 836,• البلديات 15 حالة محلة 726, 742, 738, 729,• الكرخ الكاظمية حالة واحدة محلة 415• العبيدي حالة واحدة الزراعي• الحسينية حالة واحدة محلة 212• الكرخ حي العامل حالة واحدة محلة 805واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 16605 توفي منهم 908 للاسف فيما اكتسب الشفاء 12255 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3442".

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