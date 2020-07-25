العراق.. دعوات لتعطيل الدوام الرسمي لسبب بالغ الخطورة

2020/07/25 | 20:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة بغداد عباس عليوي، اليوم السبت، الحكومة العراقية الى تعطيل الدوام الرسمي لهذا الأسبوع فيما كشف سبب ذلك....

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