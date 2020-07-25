كيف يبدو مستقبل طرد المحتلين من العراق؟

2020/07/25 | 20:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر: كما وعدت قوات التحالف فان قاعدة بسماية العسكرية العراقية تم تسليمها اليوم للقوات العراقية....

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