وزير الدفاع السابق: الحكومة السابقة بحثت تنفيذ انزال بـ 7 طائرات على المطعم التركي وتراجعت لسبب فني

2020/07/25 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الدفاع السابق نجاح الشمري ، إن الحكومة السابقة تدارست القيام بعملية انزال جوي على المطعم...





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