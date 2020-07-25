كورونا.. اقليم كردستان يسجل 215 اصابة و10 وفيات و140 حالة شفاء جديدة

2020/07/25 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، 25 تموز، 2020، تسجيل 215 اصابة و10 وفيات و140 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في إقليم كرستان، سجلت 215 اصابة و10 وفيات و140 حالة شفاء جديدة بفيروس كروونا".

واضاف البيان أن "عدد الاصابات الكلي بفيروس كورونا في محافظات الإقليم بلغت 12253، فيما اصبح عدد حالات الشفاء الكل 6735، وعدد الراقدين الكلي 5044، فيما سجلت بلغ عدد حالات الوفاة474".

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