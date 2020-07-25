2020/07/25 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغاد اليوم- النجف

نفى محافظ النجف، لؤي الياسري، السبت، 25 تموز، 2020، صدور اي توجيه بالسماح بدفن بعض المتوفين بفيروس ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ النجف يكشف لـ "بغداد اليوم" حقيقة صدور قرار يسمح بدفن المتوفين بكورونا في وادي السلام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ النجف يكشف لـ "بغداد اليوم" حقيقة صدور قرار يسمح بدفن المتوفين بكورونا في وادي السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).