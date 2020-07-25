2020/07/25 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكنت دوريات نجدة الشعب وضمن تقاطع عدن من القبض على شخصين يحمل احدهم بندقية كلاشنكوف قام باطلاق النار بسبب مشاجرة ضمن التقاطع اعلاه .تم تسليمهم الى مركز الشرطة اصوليا لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهم .هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخص يقوم باطلاق النار بسبب مشاجرة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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