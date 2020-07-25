سوريا.. وفاة و19 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/25 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة إضافة إلى 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 36 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 627 إصابة.كما أعلنت الوزارة شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 191.وكانت الوزارة […]

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