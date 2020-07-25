اقليم كردستان يسجل 215 اصابة و10 وفيات بفيروس كورونا

2020/07/25 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافادت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، بتشخيص 215 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما اكتسبت 140 حالة للشفاء التام خلال الساعات الـ24 الماضية مناطق ومدن الاقليم.وبحسب بيان الوزارة ، فإن "الاصابات الجديدة توزعت كالاتي: 76 اربيل ، 72 السليمانية، 39 كرميان، 3 رابرين، 11 دهوك، 14 حلبجة".واشار البيان الى "تسجيل 140 حالة شفاء موزعة على النحو الآتي: 113 اربيل ، 6 كرميان، 12 دهوك، 9 حلبجة".ونوه البيان الى "وفاة 10 مصابين كما يأتي: 3 اربيل ، 6 السليمانية، 1 كرميان".واجمل البيان حصيلة الاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الآن بـ"12253 اصابة، تعافى 6735 مصابا من بينهم بينما لا يزال 5044 يرقدون في المستشفيات مع 474 حالة وفاة".

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