الهجرة النيابية تحدد موعد اغلاق مخيمات النازحين

2020/07/25 | 20:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف رئيس لجنة الهجرة النيابية النائب رعد الدهلكي، السبت، عن دراسة شاملة لما تبقى من مخيمات النازحين في البلاد.وقال الدهلكي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” اجرى زيارة ميدانية مع وزير الهجرة لعدة مخيمات في الموصل للاطلاع ميدانيا على اوضاع الاسر وبيان احتياجاتهم الانسانية وهو يعيشون اوضاع انساني صعبة مؤكدا الشروع بدراسة شاملة لملف […]

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