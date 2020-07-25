2020/07/25 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على شخصين احدهما اطلق النار أثناء مشاجرة.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تمكنت دوريات نجدة الشعب وضمن تقاطع عدن من القبض على شخصين يحمل أحدهم بندقية كلاشنكوف قام بإطلاق النار بسبب مشاجرة ضمن التقاطع اعلاه”.واضافت المديرية، انه “تم تسليمهم الى مركز الشرطة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخصين احدهما اطلق النار أثناء مشاجرة في بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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