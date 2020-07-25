بانوراما.. مصير القوات الأجنبية في العراق.. والاحتجاجات الأميركية

2020/07/25 | 20:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش في حلقة برنامج "بانوراما" اخلاء التحالف الأميركي معسكر بسماية جنوب شرق العاصمة بغداد ومصير القوات الأجنبية في العراق، بالاضافة الى متابعة الاحت...

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