2020/07/25 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/المركز الخبري الوطني- رد محافظ البصرة، أسعد العيداني، السبت، على الاتهامات التي وجهت إلى ديوان المحافظة، بشأن انهيار المرفق الرياضي قيد الإنشاء.وقال العيداني، فيهناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البصرة يرد على الإتهامات التي وجهت لديوان المحافظة بشان انهيار المرفق الرياضي المركز الخبري الوطني.

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