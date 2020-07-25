الحشد الشعبي يكشف تفاصيل هجوم “الميتة” ويؤكد انكسار داعش

2020/07/25 | 21:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، السبت، عن تفاصيل هجوم الميتة شمال المحافظة.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز داعشية حاولت التسلل ومهاجمة احدى نقاط المرابطة المتقدمة في اطراف حوض الميتة قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لافتا الى ان الحشد اشتبك بشراسة مع التتظيم وتمكن من السيطرة على الموقف”.[…]

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