2020/07/25 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، السبت عن موعد اطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تموز، مبينا أن الحكومة تمتلك السيولة المادية لصرف الرواتب.وقال كوجر : إن “الحكومة لا تستطيع أن تتراجع او تكذب بالعهود التي قطعتها على نفسها ومنها صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى الذي يصادف يوم الجمعة المقبل”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تكشف عن موعد اطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تموز المركز الخبري الوطني.

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