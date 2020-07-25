الحشد يتصدى لهجوم “داعشي” في ديالى

2020/07/25 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن صد هجوم عنيف لـ”داعش” في قضاء العظيم شمال غرب ديالى.وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “قوة من الحشد الشعبي تصدت لهجوم عنيف من قبل داعش في منطقة الميتة التابعة لقضاء العظيم شمال غرب ديالى”.واضافت، ان “الهجوم مازال مستمرا”.

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